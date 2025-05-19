Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Şehir stadında devam eden törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, hazırlanan gösteriler sunuldu.

İlçedeki tören, bando eşliğinde Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu bahçesinden Belediye Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşle başladı.

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