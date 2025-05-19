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        Hakkari'de dereye düşerek kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:12 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:12
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        Hakkari'de dereye düşerek kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları sürdürülüyor.

        AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, Jandarma Arama Kurtarma timleri, Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, UMKE ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri katılıyor.

        Kom'un dereye düştüğü noktadan başlayarak kıyı boyunca arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, şu ana kadar gence dair bir ize rastlamadı.

        İl Özel İdaresinin de iş makineleriyle destek verdiği arama çalışmalarında, Kom'un bulunması için tüm imkanlar kullanılıyor.

        Gencin ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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