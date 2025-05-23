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        Yüksekova'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Bilim Sanat Merkezince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:45 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:45
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        Yüksekova'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Bilim Sanat Merkezince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Merkez bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

        Kaymakam Mustafa Akın, stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

        Öğrencileri tebrik eden Akın, "Gençlerimizin bilimsel düşünme becerileri kazanması ve özgün projeler geliştirmesi son derece önemli. Bu tür etkinlikler hem öğrencilerimizin özgüvenlerini artırıyor hem de bilimsel üretkenliklerini destekliyor. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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