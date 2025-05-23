Hakkari'de dereye düşerek kaybolan genci arama çalışmaları 14. gününde sürüyor

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede gencin ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Ekipler, botla yönlendirme, sondalama, dalgıçlarla su altı arama ve sonar cihazıyla görüntüleme yaparak Kom'a ulaşmaya çalışıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 14 gündür yürütülen çalışmalara, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, dalgıç polisler, 112 Acil Sağlık ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri katılıyor.

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