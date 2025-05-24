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        "Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı" sona erdi

        Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığınca Hakkari'de düzenlenen "Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 18:54 Güncelleme: 24.05.2025 - 19:18
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        "Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı" sona erdi
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        Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığınca Hakkari'de düzenlenen "Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı" sona erdi.

        Hakkari Valiliği ve Hakkari Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay, açılış programının ardından çeşitli oturumlarla devam etti.

        7 ülkeden gelen akademisyenlerin yaptığı değerlendirmelerin ardından çalıştayın sonuç bildirgesi Meydan Medresesi'nde açıklandı.

        Sonuç bildirgesini okuyan Uluslararası Üniversiteler Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, eğitim ve öğretim faaliyetlerine dair kısa, orta ve uzun vadeli hedefler içeren Hakkari Eğitim Master Planı oluşturulmasının önemli olduğunu, merkez ve kırsal arasındaki fiziki ve teknolojik altyapı farklılıkları giderilerek çocukların eğitime erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

        Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim olanakları ve destek mekanizmalarının geliştirilmesinin de önem taşıdığını dile getiren Polat, şunları söyledi:

        "Aday öğretmenlerin eğitimi noktasında üniversiteyle yürütülen çalışmaların daha da güçlendirilmesi, eğitimdeki kalitenin artırılması açısından önem arz etmektedir. Mesleki eğitim ve istihdam ilişkisi bağlamında Hakkari'nin sosyoekonomik yapısına uygun mesleki eğitim alanları belirlenmeli, yerel ve bölgesel paydaşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasında işbirliği çalışmaları yapılmalıdır. Ulusalda üniversiteler, bölgesel çapta Uluslararası Üniversiteler Konseyine üye üniversitelerle Hakkari Üniversitesi arasında akademik işbirlikleri gerçekleştirilmelidir. Hakkari Üniversitesi ile Uluslararası Üniversiteler Konseyine üye üniversiteler arasında tesis edilecek anlaşmalar aracılığıyla öğrenci ve akademisyenlere yönelik tematik yaz okulları organize edilmelidir."

        - "Hakkari'deki önemli sportif branşlara dair çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır"

        Bölgedeki arkeolojik ve tarihi mirasın, doğa ve kültür varlıklarının bilimsel yöntemlerle envanterinin çıkarılmasına yönelik akademik çalışmaların planlanması, bu potansiyelin UNESCO Dünya Miras Geçici veya Asıl Listesi'ne dahil edilmesi konusunda çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirten Polat, şunları kaydetti:

        "Hakkari'de çıkarılan madenlerin, özellikle çinko ve kurşunun, bölgede işlenerek nihai veya yarı mamul ürün haline getirilmesi için izabe tesislerinin kurulması stratejik bir öncelik olarak korunmalıdır. Bu tesislerin işletilmesi için enerji desteği verilmelidir. Bölgenin detaylı jeolojik etütleri yapılarak mevcut maden potansiyeli tam olarak ortaya çıkarılmalı, yeni rezervler keşfedilmelidir. Hakkari'deki önemli sportif branşlara dair çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır. Bu kapsamda kayak, tırmanma, rafting gibi sporlara özel önem verilmelidir. Uluslararası Üniversiteler Konseyi, çalıştay kapsamında ele alınan ve karara bağlanan hususlarda imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda elinden gelen katkıyı sunmaya hazırdır."

        Çalıştayın sonunda Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, programın düzenlenmesine katkı sağlayan protokol üyelerine plaket takdim etti.

        Programa, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Doğru, akademisyenler ve kurum amirleri katıldı.

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