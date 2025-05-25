Hakkari'de "Yöresel Lezzetler Festivali"nin ikincisi düzenlendi

Hakkari'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında "Yöresel Lezzetler Festivali"nin ikincisi düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün koordinesinde, Hakkari Valiliğinin desteği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezleri, kadın kooperatifleri ve bazı işletmelerin iş birliğiyle düzenlenen festival, ilgi gördü.

Festivale katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada, festivalin amacının bölge coğrafyasına ait olan, eskiden beri devam eden yemek kültürünün hem unutulmamasını sağlamak hem de bu değerleri ulusal ve uluslararası çapta tanıtmak olduğunu söyledi.

Yöresel Otlar Festivali'nin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu belirten Çelik, "Orada da 100'e yakın doğadaki şifalı otun soframıza lezzet kattığını, bunlarla ilişkili olarak yüzlerce yemeğe tat verdiğini müşahede ettik. Hakkari bu geniş yelpazesiyle, hem endemik bitkilerin lezzete dönüşmesi hem de onları lezzete dönüştüren maharetli eller, yılların verdiği bilgi ve deneyimlerle aşçı ve kadınlarımızın o emeklerin sonucu olarak onlarca çeşit tadı üretmiş durumda." dedi.

Hakkari'nin ülkedeki önemli gastronomi şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu: "Ben, ülkemizdeki 81 ili görmüş ve 55 farlı ülkede bulunmuş bir kardeşiniz olarak şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Hakkari'de gördüğümüz yemek lezzetleri ve farklılığı, hemen hemen dünyanın hiçbir yerinde yok. Kıristen, doğabaya, gılolden birçok yemeğe kadar, onlarca yemeğin yöresel olarak Hakkari ve ilçelerinde yapılıyor olması bu farklılığın ana nedeni. Basın mensuplarımızın aracılığıyla ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızı Hakkari'nin lezzetlerini tatmaya, kentin özellikle endemik kodlarından üretilmiş farklı lezzetlerini tatmak için Hakkari'ye davet ediyoruz." Kentte gastronomiyi de turizmin bir parçası haline getirmeye kararlı olduklarını ifade eden Çelik, "Buradaki temel düsturumuz biz birlikte güçlüyüz, birlikte huzurun ve dağların şehrinde herkesi misafir edecek sevgi ve yürek güzelliğimiz var. Bunu yan yana, omuz omuza bir ve beraber durarak her zaman bütün ülkeye ve uluslararası alanda ispatlayacağız. Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı ve ekibi ile 39 misafirimizi iki gündür burada ağırlıyoruz. Onlar da ilk defa Hakkari'nin yöresel lezzetlerini tatma imkanı buldular." dedi.