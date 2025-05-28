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        Hakkari'de çiftçilere sertifikalı sebze fidesi dağıtıldı

        Hakkari'nin Durankaya beldesinde çiftçilere 14 bin 102 adet sertifikalı sebze fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:01
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        Hakkari'de çiftçilere sertifikalı sebze fidesi dağıtıldı
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        Hakkari'nin Durankaya beldesinde çiftçilere 14 bin 102 adet sertifikalı sebze fidesi dağıtıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Durankaya beldesinde sebze fidesi dağıtım etkinliği düzenlendi.

        Programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kent genelinde 1372 çiftçiye 402 bin sebze fidesi dağıttıklarını söyledi.

        Tarımı geliştirmek istediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Burada fideyi dağıtmak ve üretmek büyük bir emek ancak asıl büyük emek, bu fidelerin toprakla buluşup ürüne dönüşmesini sağlamak. İkisi kadın olmak üzere toplam 66 çiftçimize bu fideleri emanet ediyoruz. Umuyorum ki bu ürünleri hep birlikte sizin sofralarınızda tatma fırsatı bulacağız. Burada olmak güzel. Ağaçların, yeşilliğin arasında sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk verdi. Artık huzur ortamında, birçok Hakkarili hemşehrimiz köylerinde üretim sürecini yeniden başlattı. Bu da bizim için büyük bir kazanç."

        Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Halil Yeninar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen katıldı.

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