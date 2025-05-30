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        Hakkari'de kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:02
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        Hakkari'de kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, ilçede dün bir kargo firmasındaki gönderilerde kontrol yaptı.

        Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesiyle yapılan aramada, firmaya ait sevkiyat aracındaki 5 torbaya gizlenmiş 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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