Hakkari'de kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, ilçede dün bir kargo firmasındaki gönderilerde kontrol yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesiyle yapılan aramada, firmaya ait sevkiyat aracındaki 5 torbaya gizlenmiş 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
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