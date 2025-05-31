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        Hakkari'de yolcu minibüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüslere yolcu gibi binen sivil jandarma trafik ekibi, trafik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:52 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:52
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        Hakkari'de yolcu minibüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüslere yolcu gibi binen sivil jandarma trafik ekibi, trafik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi, Derecik ile Şemdinli ilçeleri arasında taşımacılık yapan iki minibüse yolcu olarak bindi.

        Seyahat boyunca sürücü ve yolcuların trafik kurallarına uyup uymadığını denetleyen ekip, emniyet kemeri ve hız kurallarına uyduğu gözlenen sürücülerden birinin seyir halinde cep telefonuyla konuştuğunu tespit etti.

        Sürücüye 2 bin 167 lira idari para cezası uygulayan jandarma ekibi, yolculara ve sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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