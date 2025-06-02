Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de seyir halindeki tırın çekicisi yandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, tırın çekicisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:08 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de seyir halindeki tırın çekicisi yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, tırın çekicisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Cemal Arslan idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen çinko madeni yüklü tırın, İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

        Aracı kenara çekerek yangına müdahale etmeye çalışan Arslan'ın ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Sürücü Arslan, seyir halindeyken aracın motor kısmının alev aldığını belirterek, "Aracı hemen durdurarak müdahalede bulundum ancak yetersiz kaldım. Sağ olsun ekipler geldi ve yangını söndürdü." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Dünyanın en pahalı ilk 11!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"

        Benzer Haberler

        Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı
        Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı
        Van ve Hakkari'de Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi
        Van ve Hakkari'de Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi
        Hakkari'de şap hastalığına karşı denetimler sürüyor
        Hakkari'de şap hastalığına karşı denetimler sürüyor
        Hakkari'de yolcu minibüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi
        Hakkari'de yolcu minibüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi
        Yüksekovalı kuzenler Neslihan ile Zeynep, kurdukları serada sebze yetiştiri...
        Yüksekovalı kuzenler Neslihan ile Zeynep, kurdukları serada sebze yetiştiri...
        Hakkari'de kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele ge...
        Hakkari'de kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele ge...