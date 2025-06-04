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        Hakkari'de midibüsün devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı

        Hakkari'de askeri personeli taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:37 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:37
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        Hakkari'de midibüsün devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı
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        Hakkari'de askeri personeli taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hafif yaralandı.

        Askeri personel taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Hakkari-Çukurca kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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