Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Çelik, vatandaşlarla bayramlaştı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Kurban Bayramı namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Çelik, vatandaşlarla bayramlaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Kurban Bayramı namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Çelik, Ulu Cami'de kılınan bayram namazının ardından vatandaşların bayramını kutladı.

        Vatandaşlarla sohbet eden Çelik, "Dağların şehri, sevgi, saygı ve hoşgörünün şehri Hakkari'de bayramlaşmanın, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Büyüğünden küçüğüne kadar tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyorum." dedi.

        Türk Kızılay Şubesi ekipleri, cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Osimhen'e resmi teklif!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz

        Benzer Haberler

        Şap hastalığının görüldüğü Hakkari'de "kurban kesimi" açıklaması
        Şap hastalığının görüldüğü Hakkari'de "kurban kesimi" açıklaması
        Hakkari Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Hakkari Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Meskan Dağı'ndaki maden tesisi ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor
        Meskan Dağı'ndaki maden tesisi ekonomiye ve istihdama katkı sunuyor
        Hakkari'nin 3 ilçesinde bayram öncesi şap karantinası: Hayvan pazarları kap...
        Hakkari'nin 3 ilçesinde bayram öncesi şap karantinası: Hayvan pazarları kap...
        Hakkari'de tırın dorsesinde 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçiri...
        Hakkari'de tırın dorsesinde 66 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçiri...
        Hakkari'de midibüsün devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı
        Hakkari'de midibüsün devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı