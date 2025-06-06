Çukurca'da bayramlaşma programı düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.
Emir Şaban Camisi bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Nazmi Demir, vatandaşlarla bayramlaştı.
Programa, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
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