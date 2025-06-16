Ordulu iki kardeş, baba mesleği arıcılığı 26 yıldır Hakkari'de sürdürüyor

SAYİM HARMANCI - Çocukluk çağında babalarından öğrendikleri arıcılığı meslek edinen Ordulu Mahmut ve Batuhan Keskin kardeşler, 26 yıldır Hakkari'de kaliteli bal üretmek için mesai yapıyor.

Zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımdaki bakir yaylaları sayesinde bal üreticilerinin tercih ettiği yerlerden Hakkari, bu yıl da Karadeniz bölgesi başta olmak üzere farklı illerden birçok gezgin arıcıyı ağırlıyor.

İlkokuldayken arıcılık yapan babalarıyla yaz tatillerinde Hakkari'ye gelen ve burada mesleği öğrenen 39 yaşındaki Mahmut ile 36 yaşındaki kardeşi Batuhan Keskin de bal üretimi için her yıl kentin yolunu tutuyor.

Arıcılığa başladıkları merkeze bağlı Geçitli köyünün girişinde çiçeklerin açtığı alana kovanlarını yerleştiren 1 çocuk babası Mahmut ve 3 çocuk babası Batuhan Keskin, kaliteli bal üretimi için çaba gösteriyor.

Günün büyük bölümünü arıların bakımıyla geçiren kardeşler, bir taraftan da genellikle ağaçlarda koloniler oluşturan arılarını topluyor.

Barakalarda kalarak doğayla iç içe yaşamlarını sürdüren arıcı kardeşler, ilkbahardaki yağışlarla bu yıl yüksek rekolte bekliyor. - "Yöre halkıyla pikniğe gidiyoruz, balık tutuyoruz" Mahmut Keskin, AA muhabirine, 1999'dan itibaren yaz tatillerinde arıcılıkla uğraşmaya başladıklarını söyledi. Kardeşiyle 26 yıldır bu yörede arıcılık yaptıklarını anlatan Keskin, "Başka bir yerde arıcılık yapmadık. Hep buradayız. Babam da 16 yıl burada arıcılık yaptı. Buranın doğası ve iklimi bal üretimi için güzel. Coğrafyanın bakir, prolin değerinin yüksek ve bitki örtüsünün verimli olması dolayısıyla burayı tercih ediyoruz. Son yıllarda bu bölgeye gelen çok sayıda gezgin arıcı var. Zamanımız genelde arıların arasında geçiyor. Bölge halkıyla zaman zaman pikniğe gidiyoruz, balık tutuyoruz. Bayramda da buradaydık. Yöre halkından Allah razı olsun. Bize de destek çıkıyorlar." diye konuştu.