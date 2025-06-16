Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Ordulu iki kardeş, baba mesleği arıcılığı 26 yıldır Hakkari'de sürdürüyor

        SAYİM HARMANCI - Çocukluk çağında babalarından öğrendikleri arıcılığı meslek edinen Ordulu Mahmut ve Batuhan Keskin kardeşler, 26 yıldır Hakkari'de kaliteli bal üretmek için mesai yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordulu iki kardeş, baba mesleği arıcılığı 26 yıldır Hakkari'de sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Çocukluk çağında babalarından öğrendikleri arıcılığı meslek edinen Ordulu Mahmut ve Batuhan Keskin kardeşler, 26 yıldır Hakkari'de kaliteli bal üretmek için mesai yapıyor.

        Zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımdaki bakir yaylaları sayesinde bal üreticilerinin tercih ettiği yerlerden Hakkari, bu yıl da Karadeniz bölgesi başta olmak üzere farklı illerden birçok gezgin arıcıyı ağırlıyor.

        İlkokuldayken arıcılık yapan babalarıyla yaz tatillerinde Hakkari'ye gelen ve burada mesleği öğrenen 39 yaşındaki Mahmut ile 36 yaşındaki kardeşi Batuhan Keskin de bal üretimi için her yıl kentin yolunu tutuyor.

        Arıcılığa başladıkları merkeze bağlı Geçitli köyünün girişinde çiçeklerin açtığı alana kovanlarını yerleştiren 1 çocuk babası Mahmut ve 3 çocuk babası Batuhan Keskin, kaliteli bal üretimi için çaba gösteriyor.

        Günün büyük bölümünü arıların bakımıyla geçiren kardeşler, bir taraftan da genellikle ağaçlarda koloniler oluşturan arılarını topluyor.

        Barakalarda kalarak doğayla iç içe yaşamlarını sürdüren arıcı kardeşler, ilkbahardaki yağışlarla bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

        - "Yöre halkıyla pikniğe gidiyoruz, balık tutuyoruz"

        Mahmut Keskin, AA muhabirine, 1999'dan itibaren yaz tatillerinde arıcılıkla uğraşmaya başladıklarını söyledi.

        Kardeşiyle 26 yıldır bu yörede arıcılık yaptıklarını anlatan Keskin, "Başka bir yerde arıcılık yapmadık. Hep buradayız. Babam da 16 yıl burada arıcılık yaptı. Buranın doğası ve iklimi bal üretimi için güzel. Coğrafyanın bakir, prolin değerinin yüksek ve bitki örtüsünün verimli olması dolayısıyla burayı tercih ediyoruz. Son yıllarda bu bölgeye gelen çok sayıda gezgin arıcı var. Zamanımız genelde arıların arasında geçiyor. Bölge halkıyla zaman zaman pikniğe gidiyoruz, balık tutuyoruz. Bayramda da buradaydık. Yöre halkından Allah razı olsun. Bize de destek çıkıyorlar." diye konuştu.

        Yörede arıcılıkla uğraşanlara yardımcı olduklarını dile getiren Keskin, "Bu sayede birçok kişi bu işten ekmek yiyor. İkimizin 500 kovanı var. Verim iklime, hava şartlarına, bitki örtüsüne göre değişiyor. Bu sene güzel gözüküyor. Doğamız bayağı canlı. Bahar yağmurları iyiydi. Bu sene inşallah güzel bir verim alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "İşimizi severek yapıyoruz"

        Batuhan Keskin de kente 10 yaşındayken babasıyla bölgeye geldiğini, o zamandan bu yana gelmeye devam ettiğini belirtti.

        Her sezon bal üretimi için yörenin yolunu tuttuklarını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

        "Bu işi üçüncü kuşak olarak yapıyoruz. Dededen babaya, babadan bize geçti bu meslek. Dedem ve babam doğunun birçok ilinde bu işi yapmışlar. Sonra buraya gelmişler. Buradaki verimi ve kaliteyi beğenmişler. O nedenle biz de her yıl buradayız. Hakkari balı kıvamı ve prolin değeri olarak kaliteli bir bal. Zamanımızı burada çalışarak geçiriyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Ürettiğimiz balı ülkenin birçok iline gönderiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        İran'a açılan sınır kapısında TIR kuyruğu
        İran'a açılan sınır kapısında TIR kuyruğu
        Hakkari'de baba oğul voleybol takımının başarısı için mücadele ediyor
        Hakkari'de baba oğul voleybol takımının başarısı için mücadele ediyor
        Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, partisinden istifa etti
        Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, partisinden istifa etti
        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu
        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu
        Irak sınırındaki Çukurca, adını su sporları ve turizmle duyuracak
        Irak sınırındaki Çukurca, adını su sporları ve turizmle duyuracak
        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 407 kişi yakalandı
        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 407 kişi yakalandı