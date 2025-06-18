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        Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmalarına yeniden başlandı

        Hakkari'de 9 Nisan'da kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:25
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        Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmalarına yeniden başlandı
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        Hakkari'de 9 Nisan'da kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için tekrar başlatılan arama çalışmalarına, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri katılıyor.

        Elazığ ve Van'dan gelen AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin de yer aldığı arama çalışmaları, Katramas Deresi'nde yoğunlaştırıldı.

        Dalgıç ekipler, Pirudan Köprüsü mevkiinde suya girerek arama yaptı.

        Kızılay Hakkari Şubesi personeli de ekiplere ikramda bulundu.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu bölgede Keskin'in yakınlarının bekleyişi sürüyor.

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