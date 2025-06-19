Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Trabzon Caddesi"nin açılışı yapıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen törenle "Trabzon Caddesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe merkezindeki Serment Caddesi'nin adı, Şemdinli Belediye Meclisi tarafından "Trabzon Caddesi" olarak değiştirildi.

Caddenin açılış törenine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yurdun her tarafının ayrı bir güzelliğinin olduğunu ama bugün Şemdinli'de apayrı bir güzellik gördüklerini söyledi.

Şemdinli halkına Trabzonluların selamını ileten Genç, "Trabzon ile Şemdinli ilçemiz artık kardeş belediye oldu. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Değerli muhtarımız bizi Aktütün'ün çiçeğiyle karşıladı. Aktütün çiçeklerinin kokusunu alıp Trabzon'umuza götüreceğiz. 85 milyon olarak biriz, beraberiz, kardeşiz. Cenabıallah birliğimizi daim eylesin ve iyiliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin." dedi.

Bugüne kadar bu kadim topraklarda hem inandıkları değerleri hem de medeniyetin kendilerine yüklediği sorumluluğu hakkıyla ifa etmeye çalıştıklarını vurgulayan Genç, şöyle konuştu:

"Araya tefrika sokarak bunu bozmak isteyen emperyal güçler oldu. Durmadık, çalıştık gayret ettik ve vatan toprağı uğruna şehitler verdik ama bu kadim topraklarda birlikte yaşama irademizden vazgeçmedik. Birliğimizi bozmak isteyenlere karşı aynı anlayışla bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Kökenimiz ne olursa olsun Anadolu'da 85 milyon olarak beraber ve kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bir taraftan bu mücadeleyi yaparken diğer taraftan emperyal güçlerin de hemen yanı başımızda çevirdiği oyunlara, yapmak istediklerine karşı bu birliğe, beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bir zamandayız." - "Şimdi huzur zamanı" İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını dile getiren Genç, "Gazze'de bir taraftan çocukları, bebekleri, anneleri, kadınları, gençleri katlediyorlar, diğer taraftan da bir haftadır süren bir füze savaşıyla İran'ı vuruyorlar. O nedenle her zamankinden birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Onun için buradayız, beraberiz. 40 yıldır bir terör belasıyla da beraber mücadele ettik, şimdi huzur zamanı. Durmadık, yılmadık, yorulmadık bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürdük. Bu belayı da emperyal güçler başımıza musallat etti ama kıymetli Cumhurbaşkanımız, 'Hakkari'nin Şemdinli'si de benim için birdir, Edirne de Trabzon da Rize de Muğla da birdir.' dedi ve 85 milyon insanımızın hakkını, hukukunu 25 yıldır olduğu gibi korudu ve huzur iklimini de Cumhurbaşkanımız tesis etti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Genç, "kardeş belediye" protokolünü Şemdinli'de imzalamak istediklerini, Trabzon'a döndükten sonra kentin güzel bir mekanına Şemdinli ismini vereceklerini anlattı. İlçeye bir düğün salonu yapacaklarını ve horon ile halayı bu salonda birleştireceklerini ifade eden Genç, "Tüm kalbimle söylüyorum. 25 senedir aktif siyasetin içindeyim. Birçok kez insanlarımıza, vatandaşlarımıza halkımıza hitap ettim ama böyle bir zaman diliminde Şemdinli'de, bir kardeşlik protokolü nedeniyle sizlere hitap etmek benim için gurur verici ve anlamlı oldu." dedi. - "Biz 85 milyonuyla kardeşiz" Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar ise Genç'i ve beraberindekileri ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. İlk kez bir büyükşehir belediye başkanının ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Genç, "Terörsüz Türkiye sürecinde burada bulunmanız, yanımızda yer almanız, bize destek ve güç vermeniz çok kıymetlidir. Allah sizden razı olsun. Biz 85 milyonuyla kardeşiz. Bugün itibarıyla inşallah Karadeniz ile Trabzon ile kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz." diye konuştu.