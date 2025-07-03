Hakkari'de polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı
Hakkari'de polis ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Hakkari'de polis ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen denetimlere, farklı şubelerden ekipler katıldı.
Park ve bahçeleri gezen ekipler, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı, metruk binalarda arama gerçekleştirdi.
Uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
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