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        Hakkari'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşa ediliyor

        Hakkari'de yapımına başlanan sismik izolatörlü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binasının inşası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 13:02 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:02
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        Hakkari'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşa ediliyor
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        Hakkari'de yapımına başlanan sismik izolatörlü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binasının inşası sürüyor.

        Biçer Mahallesi'nde 15 bin metrekare alanda yapımına başlanan ve 100 yataklı olarak projelendirilen hastane, sismik izolatör teknolojisiyle depreme dirençli şekilde yapılacak.

        126 sismik izolatörün bulunacağı 8 kattan oluşacak hastanede inşaat çalışmalarının yüzde 35'i tamamlandı.

        Gelecek yıl tamamlanması planlanan hastanede acil servis, 55 hasta odası, 20 muayene odası, 3'ü tam teşekküllü 5 ameliyathane, sezaryen salonu, yoğun bakım üniteleri, görüntüleme merkezi, toplantı ve seminer salonları ile otopark gibi bölümler yer alacak.

        Hastanenin tamamlanmasıyla kentteki sağlık hizmet kapasitesinin artması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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