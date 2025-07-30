Hakkari'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşa ediliyor

Hakkari'de yapımına başlanan sismik izolatörlü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binasının inşası sürüyor.

Biçer Mahallesi'nde 15 bin metrekare alanda yapımına başlanan ve 100 yataklı olarak projelendirilen hastane, sismik izolatör teknolojisiyle depreme dirençli şekilde yapılacak.

126 sismik izolatörün bulunacağı 8 kattan oluşacak hastanede inşaat çalışmalarının yüzde 35'i tamamlandı.

Gelecek yıl tamamlanması planlanan hastanede acil servis, 55 hasta odası, 20 muayene odası, 3'ü tam teşekküllü 5 ameliyathane, sezaryen salonu, yoğun bakım üniteleri, görüntüleme merkezi, toplantı ve seminer salonları ile otopark gibi bölümler yer alacak.

Hastanenin tamamlanmasıyla kentteki sağlık hizmet kapasitesinin artması bekleniyor.