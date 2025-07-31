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        Hakkari'de 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 23:24 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:24
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        Hakkari'de 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda yürütülen titiz çalışma sonucunda "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S, Yaylacık mezrasında yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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