Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

        Gazi Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevleri evlere sıçramadan kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Yangın nedeniyle bazı meyve ağaçları zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        Şemdinli'ye ikinci seyir terası
        Şemdinli'ye ikinci seyir terası
        Hakkari'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Hakkari'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Hakkari'de kargoya verilen bavulda 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirild...
        Hakkari'de kargoya verilen bavulda 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirild...
        Hakkari kırsalında rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaşt...
        Hakkari kırsalında rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaşt...
        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hayvan otlatırken yorgun mermi isabet etti
        Hayvan otlatırken yorgun mermi isabet etti