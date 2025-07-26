Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:52 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 2 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.Y. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları

        Benzer Haberler

        Hakkari'de kargoya verilen bavulda 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirild...
        Hakkari'de kargoya verilen bavulda 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirild...
        Hakkari kırsalında rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaşt...
        Hakkari kırsalında rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaşt...
        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hayvan otlatırken yorgun mermi isabet etti
        Hayvan otlatırken yorgun mermi isabet etti
        İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi; s...
        İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi; s...
        İlçe merkezine inip yiyecek arayan bozayı ile 2 yavrusu kamerada
        İlçe merkezine inip yiyecek arayan bozayı ile 2 yavrusu kamerada