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        Şemdinli'ye ikinci seyir terası

        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde bir zamanlar terörle anılan bölgede dağlar ve tepeler, seyir terasına dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:35
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        Şemdinli'ye ikinci seyir terası
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        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde bir zamanlar terörle anılan bölgede dağlar ve tepeler, seyir terasına dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Fahri Şakar, ilk seyir tepesinin 1450 rakımlı Efkar Dağı'na yapılıp tamamlandığını, 2’nci seyir terasını ise 1685 rakımlı Şepetan Tepesi'ne yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

        İran ve Irak'a komşu olan Şemdinli ilçesinde huzur ortamının sağlanmasını ardından yapılan çalışmalar hız kazandı. Geçmişte terörle alınan Efkar Dağı'na huzur ortamının sağlanmasından sonra ilk seyir terası, 3 yıl önce yapılıp hizmete sunuldu. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ardından 2’nci seyir terası ise ilçe girişinde bulunan Şepetan Tepesi'ne yapılıyor. İlk seyir tepesi gibi 2’nci seyir terası da yeşillendirilip, restoran ve çay bahçesi ile halka hizmet sunacak.

        Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, bölgede yaşanan terör olaylarının nihayet son bulduğunu, bundan dolayı da yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. 40 yıldır halkın ağır bedeller ödediğini belirten Şakar, "Seyir teraslarının yapıldığı bu bölgeler, eskiden güvenli değildi ve halk buralara gelemezdi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte her şey değişti ve daha güzel olacak. Güzel yarınlar bizleri bekliyor. Sürekli saldırıların olduğu alanları şimdi seyir teraslarına dönüştürüyoruz. Halihazırda bizim bir seyir tepemiz vardı. Burası ise atıl durumdaydı. Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerin ardından 2’nci bir seyir terası yapmaya karar verdik, çalışmalara başladık. Bir ay içerisinde seyir tepesini milletimizin hizmetine sunacağız. İlçemiz her şeyin en güzeline layıktır. Bu tepenin isminde ise 'Şabatan Tepesi' diye isimlendireceğiz. Huzurla birlikte bizde vatandaşlarımızın rahat edebileceği alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

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