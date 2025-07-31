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        Ölen sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpek görenleri hüzünlendirdi

        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 gün önce toprağa verilen Muğdat Esener'in yavruyken sahiplendiği köpeğin sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmaması görenleri duygulandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:21
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        Ölen sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpek görenleri hüzünlendirdi
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        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 gün önce toprağa verilen Muğdat Esener'in yavruyken sahiplendiği köpeğin sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmaması görenleri duygulandırdı.

        Van'da kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki Muğdat Esener'in cenazesi 21 Temmuz'da Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyü mezarlığında toprağa verildi.

        Hayvansever yönüyle bilinen Esener'in 4 yıl önce yavruyken sahiplendiği köpeği, defin işleminin ardından mezarın başından ayrılmadı.

        10 gündür sahibinin mezarı başında bekleyen köpek, Esener'in yakınlarını ve mezarlığı ziyaret edenleri hüzünlendirdi.

        - "Bu köpek artık bize ağabeyimin emanetidir"

        Ölen Esener'in kardeşi Enes Esener, AA muhabirine defin işleminin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen köpeğin mezarlıktan ayrılmadığını söyledi.

        Ağabeyinin ölümüne çok üzüldüklerini belirten Esener, "Ağabeyim Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden bu sene mezun oldu. Bir süre rahatsızlık geçirdi. Van'da fenalaştı ve hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Onun ölümü hepimizi derinden etkiledi." dedi.

        Ağabeyinin 4 yıl önce sokakta bulduğu yavru köpeği sahiplendiğini anlatan Esener, şunları kaydetti:

        "Bu köpeği ağabeyim büyüttü, besledi. Onun vefatından sonra bu köpek mezarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık 10 gündür bu köpek ağabeyimin mezarı başında. Bu köpek artık bize ağabeyimin emanetidir. Ağabeyim nasıl büyütüp beslediyse biz de bakacağız, büyüteceğiz. Çok sadık ve vefalı bir köpek. Ağabeyim çok merhametliydi, hayvanları çok severdi. Bu köpeğe de çok iyi baktı. Sokakta kalmasına gönlü izin vermedi. Yıllardır onu evimizin önünde besledi. Şimdi de mezarı başından ayrılmıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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