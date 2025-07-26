Hakkari'de kargoya verilen bavulda 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de kargoya verilen bavulda 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Hakkari'de kargoya verilen bavulda 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 24 Temmuz'da yürüttükleri denetimlerde, kargoya verilen bir bavulda şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada, 21 çorap içinde şeffaf poşetlere sarılı 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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