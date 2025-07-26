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        Hakkari'de kargoya verilen bavulda 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de kargoya verilen bavulda 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:51
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        Hakkari'de kargoya verilen bavulda 17 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'de kargoya verilen bavulda 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, 24 Temmuz'da yürüttükleri denetimlerde, kargoya verilen bir bavulda şüphe üzerine arama yaptı.

        Aramada, 21 çorap içinde şeffaf poşetlere sarılı 14 kilo 100 gram eroin ve 3 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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