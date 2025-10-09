Hakkari kırsalında çıkan yangın söndürüldü
Hakkari'de kırsal alandaki ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Kent merkezine bağlı Oğul köyü kırsalındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Güvenlik korucularının destek verdiği çalışmalarda ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Alevleri söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.
