Hakkari'de Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova-Şemdinli kara yolu yakınındaki sazlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun yaşam alanı olan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

