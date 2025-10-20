Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun yaşam alanı olan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 21:07 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:07
        Hakkari'de Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun yaşam alanı olan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Yüksekova-Şemdinli kara yolu yakınındaki sazlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı.

        Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

