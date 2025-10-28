Van-Hakkari kara yolundaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi
Van-Hakkari kara yolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, Yüksekova ilçesinde defnedildi.
Van-Hakkari kara yolunun Zernek Barajı yakınlarında, dün otomobilin tankerle çarpışması sonucu Alihan ve eşi Aysel Karay olay yerinde, ağır yaralanan kızları Gülsen Han Karay da kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Gürdere köyüne getirildi.
Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavileri sürüyor.
