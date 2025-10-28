Van-Hakkari kara yolundaki kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi

Van-Hakkari kara yolunun Zernek Barajı yakınlarında, dün otomobilin tankerle çarpışması sonucu Alihan ve eşi Aysel Karay olay yerinde, ağır yaralanan kızları Gülsen Han Karay da kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.