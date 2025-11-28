Hakkari'de 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonette 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda dün ilçede bir kamyonette narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, 80 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 300 gram kokain ve 1 kilogram eroin ele geçirdi.
Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
