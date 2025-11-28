Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonette 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 20:21 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:21
        Hakkari'de 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonette 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda dün ilçede bir kamyonette narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, 80 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 300 gram kokain ve 1 kilogram eroin ele geçirdi.

        Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

