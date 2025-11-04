Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkarili "sarı fırtına" lakaplı Gül Yıldız istedi, mezraya halı saha yapıldı

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Derecik ilçesinde "sarı fırtına" lakaplı futbol tutkunu Gül Yıldız'ın halı saha talebi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yerine getirildi.

        Giriş: 04.11.2025 - 11:24 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:24
        Hakkarili "sarı fırtına" lakaplı Gül Yıldız istedi, mezraya halı saha yapıldı
        SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Derecik ilçesinde "sarı fırtına" lakaplı futbol tutkunu Gül Yıldız'ın halı saha talebi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yerine getirildi.

        İlçenin Gelişen köyü Toklu mezrasında yaşayan 13 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Gül Yıldız'ın futbol yeteneği, eğitim gördüğü Serhatkale mezrasındaki okulun öğretmenleri tarafından fark edildi.

        Okul bahçesinde futbol oynadığı sırada öğretmenleri tarafından çekilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gören Yıldız, mezraya halı saha yapılması talebinde bulundu.

        Çevresinde "sarı fırtına" olarak adlandırılan Yıldız'ın futbol aşkının haberlerde yer alması üzerine halı saha talebini öğrenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, okulun bulunduğu Serhatkale mezrasına halı saha yapılması talimatı verdi.

        Bunun üzerine Hakkari Valiliği ve İller Bankası Genel Müdürlüğünce mezradaki 260 öğrencisi bulunan Serhatkale İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinin önüne 20 metre genişliğinde ve 40 metre uzunluğunda halı saha yapıldı.

        Halı sahaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yıldız ve diğer çocuklar, yapımı tamamlanan sahada futbol oynamaya başladı, öğretmenleri eşliğinde antrenman yaptı.

        - "Hayallerimiz gerçekleşti"

        Yıldız, AA muhabirine, birinci sınıftayken futbolcu olma hayalinin olduğunu, beden eğitimi ve spor derslerinde, teneffüslerde bahçede futbol oynadığını söyledi.

        Mezradaki caminin yanında bulunan toprak alanda kuzenleri ve arkadaşlarıyla sık sık futbol oynadıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

        "Ben okuldayken bahçede maç yaptığımız esnada bir gol attım. Öğretmenimiz de o anı sosyal medyada paylaştı ve bu sayede artık herkes beni tanıyor, 'sarı fırtına' diyor. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin maçına gitmeyi çok istiyordum. Kulüp bu hayalimi gerçekleştirdi. İstanbul'a gittim, Fenerbahçe'nin maçını tribünden izledim. Çok mutlu oldum. Sonra futbolcuların olduğu yere gittik, fotoğraf çektirdik. Bir halı saha isteğimiz vardı, onun da yapımı bitti. Çok mutluyuz. Hayallerimiz gerçekleşti. Artık burada maçlarımızı yapacağız, arkadaşlarımızla futbol oynayacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Bakan'ımızı buraya davet ediyoruz. Kendilerini burada görmekten mutluluk duyarız."

        - "Köydeki bütün çocuklar sevindi"

        Gül'ün amcası Ekrem Yıldız da yeğeninin dışarıda, okulda ve evde her fırsatta futbol oynadığını dile getirdi.

        Yıldız, yeğeni Gül'ün köye halı saha yapılması talebinin yerine getirildiğini belirterek, "Desteklerinden dolayı Sayın Bakan'ımıza, Sayın Vali'mize, Kaymakam'ımıza teşekkür ederiz. Köydeki bütün çocuklar sevindi. Köyümüz için güzel bir şey oldu. Daha önce burada futbol sahası yoktu. Öğretmenlerimiz de çok ilgili. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

        Çocuklardan Yasir Yılmaz ise eskiden toprak alanlarda futbol oynadıklarını, bu yüzden kendileri için bir halı saha yapıldığını ifade ederek, artık halı sahada futbol oynadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

