Hakkari'de 385 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanacak
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 385 öğrenci, Hakkari Üniversitesi'nde istihdam edilecek.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 385 öğrenci, Hakkari Üniversitesi'nde istihdam edilecek.
Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen kuru çekim programında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, Genel Sekreter Doç. Dr. Saim Gündoğan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Nazım Seven ile Noter Katibi Vekili Serdar Kundakçı hazır bulundu.
Kurayla belirlenen 385 öğrenci, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitede istihdam edilecek.
Kurada ismi çıkan öğrenciler, sevinç yaşadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.