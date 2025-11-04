Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 385 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanacak

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 385 öğrenci, Hakkari Üniversitesi'nde istihdam edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:52 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:55
        Hakkari'de 385 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanacak
        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 385 öğrenci, Hakkari Üniversitesi'nde istihdam edilecek.

        Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen kuru çekim programında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, Genel Sekreter Doç. Dr. Saim Gündoğan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Nazım Seven ile Noter Katibi Vekili Serdar Kundakçı hazır bulundu.

        Kurayla belirlenen 385 öğrenci, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitede istihdam edilecek.

        Kurada ismi çıkan öğrenciler, sevinç yaşadı.

