Hakkari'de 385 üniversite öğrencisi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanacak

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen kuru çekim programında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, Genel Sekreter Doç. Dr. Saim Gündoğan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Nazım Seven ile Noter Katibi Vekili Serdar Kundakçı hazır bulundu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 385 öğrenci, Hakkari Üniversitesi'nde istihdam edilecek.

