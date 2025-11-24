Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAKKARİ-Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, şehit meslektaşları için yürüyüş yaptı.

        Yüksekova'da Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenler, şehit olan meslektaşlarının fotoğraflarını taşıyarak, Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam eden programda mesleğe başlayan öğretmenler yemin etti.

        24 Kasım temalı sinevizyon gösteriminin ardından şiirlerin okunduğu programda başöğretmenlere Kaymakam Mustafa Akın tarafından plaket takdim edildi.

        - Çukurca

        Çukurca ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen öğretmenler, ilçe meydanına kadar yürüdü.

        Öğretmenler, yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile şehit Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğraflarını taşıdı.

        Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından program İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çok amaçlı konferans salonunda devam etti.

        Şiirlerin okunduğu programda sinevizyon gösterimi yapıldı, mesleğe başlayan öğretmenler yemin etti.

        Programa Vali yardımcısı Orçun Cüneyt Zor, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Belediye Başkan Vekili Hasan Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Üsteğmen Okan Tekiner, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 300 kişilik modern konferans salonu hizmete açıldı
        Hakkari'de 300 kişilik modern konferans salonu hizmete açıldı
        Hakkari'de gönüllü öğretmen ve öğrenciler 6 köy okulunun kütüphanesini kita...
        Hakkari'de gönüllü öğretmen ve öğrenciler 6 köy okulunun kütüphanesini kita...
        Gözleri görmüyor ama yüreği ışıl ışıl Yüksekova'nın görme engelli öğretmeni...
        Gözleri görmüyor ama yüreği ışıl ışıl Yüksekova'nın görme engelli öğretmeni...
        Yüksekova'da erozyonla mücadele için fidan dikme etkinliği
        Yüksekova'da erozyonla mücadele için fidan dikme etkinliği
        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Trabzon'dan Hakkâri'ye 'Kardeşlik Köprüsü' ziyareti
        Trabzon'dan Hakkâri'ye 'Kardeşlik Köprüsü' ziyareti