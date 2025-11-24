Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de gönüllü öğretmen ve öğrenciler 6 köy okulunun kütüphanesini kitapla donattı

        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gönüllü öğretmen ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının "Okulun Kalbi Kütüphaneler Projesi" kapsamında yürüttükleri kampanyayla 6 köy okulunun kütüphanesine 1500 kitap kazandırdı.

        Giriş: 24.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:18
        Hakkari'de gönüllü öğretmen ve öğrenciler 6 köy okulunun kütüphanesini kitapla donattı
        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gönüllü öğretmen ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının "Okulun Kalbi Kütüphaneler Projesi" kapsamında yürüttükleri kampanyayla 6 köy okulunun kütüphanesine 1500 kitap kazandırdı.

        Bakanlık tarafından ülke genelinde başlatılan proje doğrultusunda köylerdeki okullara destek vermek isteyen Yüksekova Fen Lisesindeki gönüllü öğretmen, öğrenci, idareciler, yaklaşık bir ay önce çalışma başlattı.

        Yaptıkları duyurular ve sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kısa sürede birçok kişiden destek alan öğretmen ve öğrenciler, 1500 kitap topladı.

        Bu kitapları tek tek tasnif ederek ilkokul ve ortaokul seviyelerine göre gruplandırdıktan sonra ilçedeki 6 köy okuluna ulaştıran öğretmen ve öğrenciler, önemli bir sosyal sorumluluk faaliyetine imza attı.

        Son olarak Değerli Köyü Borsa İstanbul Ortaokulunu ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, yanlarında götürdükleri kitapları raflara yerleştirerek kütüphaneyi zenginleştirdi.

        - "Amacımız, tüm okullarımızın raflarını kitaplarla doldurmak"

        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Meral Uran Bakar, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının projesine destek vermek amacıyla bir ay önce çalışma başlattıklarını söyledi.

        Kampanyanın beklediklerinden daha fazla ilgi gördüğünü belirten Bakar, "Bir ay önce çalışmaya başladık ve 1500 kitap topladık. İlçe dışından da güzel destekler geldi. Kampanyaya öğretmenler, öğrenciler, idareciler ve gönüllüler destek verdi. Kitapları seviyelerine göre ayırıp 6 köy okuluna ulaştırdık. Güzel ve anlamlı bir çalışma olduğuna inanıyorum." dedi.

        Kampanyayı sürdürülebilir hale getirmek istediklerini anlatan Bakar, şunları kaydetti:

        "Bu çalışma sadece bir ayla sınırlı kalmayacak. Diğer okullara örnek olması ve kütüphanelerin daha da zenginleşmesi için kampanyayı devam ettireceğiz. Gelen kitapları biriktirdikçe okullara dağıtmayı sürdüreceğiz. İnşallah daha geniş kitlelere ulaşır ve daha fazla kitaba erişiriz. Amacımız, tüm okullarımızın raflarını kitapla doldurmak. Gönderilen kitapları seviyelerine göre ayırdık. Masal kitapları, Türk ve dünya klasikleri ile üniversiteye hazırlık kaynaklarını ayrı ayrı tasnif ettik. Bir kitap bir hayattır. Öğrencilerimiz belki her yere gidemiyor ama kitaplar sayesinde dünyayı keşfediyor. Kampanyamıza herkesin destek vermesini bekliyoruz."

        - "Kütüphane raflarımız kitaplarla doldu"

        Değerli Köyü Borsa İstanbul Ortaokulu Müdürü Ahmet Şin ise kampanyayı çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.

        Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Şin, "Kütüphanemizdeki kitaplar azalmıştı. Meslektaşlarımız ile öğrencilerinin başlattığı kampanyayla raflarımız kitapla doldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Öğrencilerden Yasemin Karahan da kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, "Özellikle macera ve bilim kurgu kitapları ilgimi çekiyor. Kütüphanemiz kitaplarla doldu. İstediğim kitaplara daha kolay ulaşabileceğim için çok mutluyum. Gönüllülerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

