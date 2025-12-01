Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Çelik ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, Şemdinli'de ziyaretlerde bulundu

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şemdinli ilçesindeki güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 22:27 Güncelleme: 01.12.2025 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Çelik ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, Şemdinli'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şemdinli ilçesindeki güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valiliğin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik ve Topaloğlu, ilçedeki Aktütün Karakolu Geliştirilmiş Üs Bölgesi'ne gitti.

        3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural ve 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fahrettin Kerim Kılcı'nın da yer aldığı ziyarette Çelik ve Topaloğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı, burada görevli askerlerle bir araya geldi.

        Piyade Kurmay Binbaşı Ömer Faruk Çakmak'tan yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi alan Çelik ve Topaloğlu, zorlu koşullarda vatan savunmasında görev yapan askerlere başarı diledi.

        Daha sonra Uğuraçan köyü Yeşilbayır mezrası, Konur köyü Aktütün ve Dereyanı mezralarını ziyaret eden Çelik ile Topaloğlu, yöre sakinleriyle bir araya geldi, oğlu asker olan Yavuz ailesine konuk oldu.

        Çelik, bu toprakların mayasında iyiliğin, fedakarlığın ve hizmetin olduğunu belirterek yöre sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

        Vali Çelik'in sorun ve taleplerini dinlediği vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Kadıköy'de koreografi şov!
        Kadıköy'de koreografi şov!
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        1 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Van'da baraja düşen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedi...
        Van'da baraja düşen otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedi...
        Otomobilin baraj gölüne yuvarlandığı kazada ölen Furkan ve Rojhat toprağa v...
        Otomobilin baraj gölüne yuvarlandığı kazada ölen Furkan ve Rojhat toprağa v...
        Kazada hayıtını kaybeden Durgun, Hakkari'de toprağa verildi
        Kazada hayıtını kaybeden Durgun, Hakkari'de toprağa verildi
        Otomobilin baraj gölüne yuvarlandığı kazada ölen Furkan toprağa verildi
        Otomobilin baraj gölüne yuvarlandığı kazada ölen Furkan toprağa verildi
        Aracın uçtuğu barajda hayatını kaybeden genç toprağa verildi
        Aracın uçtuğu barajda hayatını kaybeden genç toprağa verildi
        Van'da baraj gölüne yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü (5)
        Van'da baraj gölüne yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü (5)