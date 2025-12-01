Hakkari Valisi Çelik ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, Şemdinli'de ziyaretlerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şemdinli ilçesindeki güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valiliğin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik ve Topaloğlu, ilçedeki Aktütün Karakolu Geliştirilmiş Üs Bölgesi'ne gitti.

3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural ve 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fahrettin Kerim Kılcı'nın da yer aldığı ziyarette Çelik ve Topaloğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı, burada görevli askerlerle bir araya geldi.

Piyade Kurmay Binbaşı Ömer Faruk Çakmak'tan yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi alan Çelik ve Topaloğlu, zorlu koşullarda vatan savunmasında görev yapan askerlere başarı diledi.

Daha sonra Uğuraçan köyü Yeşilbayır mezrası, Konur köyü Aktütün ve Dereyanı mezralarını ziyaret eden Çelik ile Topaloğlu, yöre sakinleriyle bir araya geldi, oğlu asker olan Yavuz ailesine konuk oldu.

Çelik, bu toprakların mayasında iyiliğin, fedakarlığın ve hizmetin olduğunu belirterek yöre sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.