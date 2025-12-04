Hakkari'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
Hakkari'de polis ekiplerince, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Katramas Köprüsü ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda kontrol noktaları oluşturdu.
Farklı şubelerden ekiplerin katıldığı uygulamada, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi, GBT sorgulaması yapıldı.
Ekipler, uygulamanın belli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
