        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hakkari'de polis ekiplerince, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:20
        Hakkari'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hakkari'de polis ekiplerince, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Katramas Köprüsü ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda kontrol noktaları oluşturdu.

        Farklı şubelerden ekiplerin katıldığı uygulamada, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi, GBT sorgulaması yapıldı.

        Ekipler, uygulamanın belli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

