Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkarili öğretmen pilot, paraşüt tutkunlarına gökyüzünün kapılarını aralıyor

        SAYİM HARMANCI - Düzenlediği kurslar ve yaptığı etkinliklerle yamaç paraşütünün Hakkari'de yaygınlaşmasına katkı sağlayan Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu Hasan Tur, kentte eğitim verdiği bu sporun tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkarili öğretmen pilot, paraşüt tutkunlarına gökyüzünün kapılarını aralıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Düzenlediği kurslar ve yaptığı etkinliklerle yamaç paraşütünün Hakkari'de yaygınlaşmasına katkı sağlayan Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu Hasan Tur, kentte eğitim verdiği bu sporun tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

        Üç çocuk babası 43 yaşındaki Tur, 1998'de Hakkari'de liseden mezun olduğu yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı.

        Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra havacılığa ilgi duymaya başlayan ve kendini bu alanda geliştiren Tur, 2005'te Türk Hava Kurumu Hakkari Şubesi'nde personel olarak göreve başladı.

        Çeşitli tarihlerde Ankara ve Eskişehir'de yamaç paraşütü ve model planör uçak alanlarında eğitim görerek belgeler alan Tur, 2012'de Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne tayin oldu.

        Aldığı eğitimlerle alanında uzmanlaşan Tur, bu süreçte kentin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinde "Genç Kanat Topluluğu" adı altında yapılan faaliyetlerle yüzlerce gence model uçak ve yamaç paraşütü eğitimleri verdi.

        Hakkari'de de bu sporun yaygınlaşması için girişimlerde bulunan Tur, Yüksekova'da iki yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 100 gence yamaç paraşütü, 280 kişiye model uçak eğitimi verdi.

        Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdüren Tur, bu sporun kentte giderek yayılmasından mutluluk duyuyor.

        Tur, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır Türk Hava Kurumunda görev yaptığını söyledi.

        Bölgeyle ilgili hayallerinin olduğunu ve bu doğrultuda ilerlediğini belirten Tur, "Gelecek dönemlerde de çok sayıda pilot yetiştirerek bölgemize hizmet edeceğiz. Şu ana kadar birçok pilot yetiştirdik. Hakkarili pilotlarımız da oldu. İl dışından da çok öğrenci geliyor." dedi.

        Tur, bu tür faaliyetlerin içinde olmanın gurur verici olduğunu ifade ederek "Gençlerimizin potansiyeli çok yüksek. Havacılığa gönül vermiş gençlerimize faaliyetlerimizle yardımcı oluyoruz. Yamaç paraşütü, serbest paraşüt ve diğer hava araçlarının olduğu okullarımız var." diye konuştu.

        - "Cesareti olmayanları bile gökyüzüne çıkardık"

        İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nin, havacılığın mabedi olarak bilindiğini ve orada görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Tur, şöyle devam etti:

        "Bölgedeki tek öğretmen pilotum. İnşallah bundan sonra çok sayıda öğretmen pilot yetiştiririz. Benim için de bir hayaldi. Bu faaliyetlerin içinde 20 yıldır yer alıyoruz. Tecrübemizle insanlarımıza bir şeyler yansıtmaya çalışıyoruz. Cesareti olmayanları bile gökyüzüne çıkardık.

        Öncelikle teorik eğitimlerden başlıyoruz. 2-3 gün içinde bu eğitimi veriyoruz. Daha sonra sınav yapıyoruz. Sınavda başarılı olanları sahaya çıkarıyoruz. Paraşütü kullandırmaya çalışıyoruz. Başarılı olanları uçuş hattına çıkarıyoruz. Hava şartları da uygun oldukça herkesi kendi başına uçuş yapacak seviyeye getiriyoruz."

        Hasan Tur, eğitimlerde iki öğretmen pilotun bulunduğunu; birinin tepede, birinin iniş alanında yer aldığını anlatarak "10 sortiyi yapan öğrenciler bizden pilot sertifikasını almaya hak kazanır. Bu spor turizme de ciddi katkı sağlamaya başladı." ifadelerini kullandı.

        "Coğrafyamız bu faaliyetlerin yapılması için çok uygun." diyen Tur, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin her yerinde yamaç paraşütü faaliyetleri yapılıyor. Bunu yaparken imkanlar da çok önemli. İkili uçuşlar da yaygınlaşıyor. Eğitim almadan da ikili uçuş yapılabilecek paraşütlerimiz var. İsteyenler pilotlarla gökyüzünün tadını çıkarabiliyor. Kentimizin muazzam bir manzarası var. Burada da yaygınlaşıyor. Çok talep var. Tek öğretmen olduğum için yetişmeye çalışıyorum. Şu anda kentteki faaliyetlerimizle pilot sayısını artırıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da trafik çileye döndü
        Yüksekova'da trafik çileye döndü
        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        VEDAŞ'ın ihmali can ve mal güvenliğini tehdit ediyor: Yüksekova'nın kalbi t...
        VEDAŞ'ın ihmali can ve mal güvenliğini tehdit ediyor: Yüksekova'nın kalbi t...
        Hakkari'de kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de 10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası buluna...
        Hakkari'de 10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası buluna...
        Hakkari'de 9 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Hakkari'de 9 kilo metamfetamin ele geçirildi