Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda "hırsızlık" suçundan 30 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ö.S. ve "kasten yaralama" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün aranan kişilerin yakalamasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

