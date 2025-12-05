Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Hakkari'de haklarında farklı suçlardan 30 yıl 8 ay ile 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 23:54 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de haklarında farklı suçlardan 30 yıl 8 ay ile 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün aranan kişilerin yakalamasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda "hırsızlık" suçundan 30 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ö.S. ve "kasten yaralama" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. yakalandı.

        Hükümlüler, adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        VEDAŞ'ın ihmali can ve mal güvenliğini tehdit ediyor: Yüksekova'nın kalbi t...
        VEDAŞ'ın ihmali can ve mal güvenliğini tehdit ediyor: Yüksekova'nın kalbi t...
        Hakkari'de kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de 10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası buluna...
        Hakkari'de 10 ayrı dosyadan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası buluna...
        Hakkari'de 9 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Hakkari'de 9 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Hakkari'de 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Yüksekova OSB'de ilk yatırımcı ile imzalar atıldı
        Yüksekova OSB'de ilk yatırımcı ile imzalar atıldı