        Hakkari Haberleri

        Yüksekova OSB'de ilk yatırımcı ile imzalar atıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat çalışmaları süren Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iki yatırımcı ile ön tahsis sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        05.12.2025 - 10:51
        Yüksekova OSB'de ilk yatırımcı ile imzalar atıldı
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat çalışmaları süren Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iki yatırımcı ile ön tahsis sözleşmesi imzalandı.

        Ünlüce köyü yakınında 145 bin hektar alanda yapımı süren OSB'de dolgu çalışmaları yapıldı, istinat duvarları inşa edildi.

        OSB Müdürü Murat Koca ile bir araya gelen iki yatırımcı, ön tahsis sözleşmesini imzaladı.

        Koca, basın mensuplarına, yapılacak yatırımların bölgeye katma değer sağlayacağını söyledi.

        İnşaat alanında yüzde 40 ilerleme sağlandığını belirten Koca, şunları kaydetti:

        "2026'nın sonuna doğru projeyi tamamlamak istiyoruz. Bu hedefe ulaşacağımıza bu yılki çalışma performansımızla inandık. İki yatırımcımızın talebi olmuştu. Müteşebbis heyeti tarafından iki kişiye ön tahsis yapılmasına karar verildi. Ön tahsis sözleşmelerini yaptık. Bundan sonraki süreçte yeni yatırımcıları bekliyoruz. Bir yatırımcımız süt ve süt ürünleri üzerine faaliyet gösterecek. Diğer yatırımcımız ise plastik ürün üzerine faaliyet gösterecek."

        Yatırım yapmak isteyen Mehmet Babat ise "OSB ile imzaladığımız sözleşmeyle son teknoloji altyapıya sahip modern bir süt işleme fabrikası kuracağız. Bu tesisle günlük 40 ton süt işleyecek, 50 kişiye istihdam sağlayacak ve yıllık 400 milyon lira ciro hedefleyeceğiz." dedi.

        Yapacağı yatırımla istihdama katkı sağlamak istediğini ifade eden Onur Göktaş da "Bölgede üretim yapmak ve istihdama katkı sunmak amacıyla bu projeye dahil olduk. Burada üretim yapmayı planlıyoruz. Doğalgaz, PVC boruları ve başka alanlarda üretim yapma hedefimiz var." diye konuştu.

