Hakkari'de acil durumlara müdahale kapasitesi geliştiriliyor

Hakkari'de acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla temin edilen arama kurtarma malzemeleri törenle teslim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Malzeme Teslim Töreni"nde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sinevizyon gösteriminin ardından konuşma yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, programın afete hazırlıklı olma, daha dirençli bir kent oluşturma ve şehri depremler konusunda bilinçlendirmeye yönelik bütünsel planın parçası olduğunu söyledi.

AFAD Başkanlığınca başlatılan "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştiriyoruz" projesinin ülkede afetlere müdahale kapasitesinin artırılması açısından tarihi adım olduğunu belirten Çelik, "Biz de eğitim çalışmalarımızı büyük oranda bu şekilde planladık. Kentte inşa edilen iki hastane depreme dayanıklı şekilde yapılıyor. Arama kurtarma konusunda da bir eğitim süreci başlattık. Eğitim merkezi inşa edildi. Bu süreçte 3 bin 48 kişiye arama kurtarma eğitimi verildi. 56 ekip oluşturuldu." dedi.

Ekiplerin büyük bölümünün emniyet ve jandarma personelinden oluştuğunu ifade eden Çelik, 18 kişilik ekiplerin kullanması için 36 milyon liralık malzeme alımı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kentin coğrafi yapısını dikkate alarak bu malzemelerin yerleştirileceği 3 merkez belirlediklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti: "Alan ve mahalleler belli plana göre bölündü. Bir deprem olduğunda hangi ekip hangi mahallede görev yapacak, hangi enkazla eşleşecek gibi alan esaslı bölümlenme yapıldı. Bu malzemeler de ona göre planlandı. Malzemelerin içinde bulunduğu iki konteyner Şemdinli'ye, üç konteyner Yüksekova'ya, üç konteyner de il merkezine yerleştirilecek. Maalesef ilimiz 1. derece deprem bölgesinde bulunuyor. Tüm vatandaşlarımızın yaşadıkları evlerin depreme dirençli olup olmadığı konusunu acilen gözden geçirmesi gerekiyor. Bu anlamda gerekli testler yapılması için de bizler hem kamu hem belediye imkanlarından elimizden gelen desteği sunacak plan hazırlıyoruz. Bizlere düşen şey eninde sonunda olacak depremlere şimdiden hazırlıklı olmak. Bunun en başlangıç noktası da yapı stoğunun yenilenmesi ve güçlü hale getirilmesi."