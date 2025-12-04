Hakkari'de acil durumlara müdahale kapasitesi geliştiriliyor
Hakkari'de acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla temin edilen arama kurtarma malzemeleri törenle teslim edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Malzeme Teslim Töreni"nde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Sinevizyon gösteriminin ardından konuşma yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, programın afete hazırlıklı olma, daha dirençli bir kent oluşturma ve şehri depremler konusunda bilinçlendirmeye yönelik bütünsel planın parçası olduğunu söyledi.
AFAD Başkanlığınca başlatılan "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştiriyoruz" projesinin ülkede afetlere müdahale kapasitesinin artırılması açısından tarihi adım olduğunu belirten Çelik, "Biz de eğitim çalışmalarımızı büyük oranda bu şekilde planladık. Kentte inşa edilen iki hastane depreme dayanıklı şekilde yapılıyor. Arama kurtarma konusunda da bir eğitim süreci başlattık. Eğitim merkezi inşa edildi. Bu süreçte 3 bin 48 kişiye arama kurtarma eğitimi verildi. 56 ekip oluşturuldu." dedi.
Ekiplerin büyük bölümünün emniyet ve jandarma personelinden oluştuğunu ifade eden Çelik, 18 kişilik ekiplerin kullanması için 36 milyon liralık malzeme alımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Kentin coğrafi yapısını dikkate alarak bu malzemelerin yerleştirileceği 3 merkez belirlediklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Alan ve mahalleler belli plana göre bölündü. Bir deprem olduğunda hangi ekip hangi mahallede görev yapacak, hangi enkazla eşleşecek gibi alan esaslı bölümlenme yapıldı. Bu malzemeler de ona göre planlandı. Malzemelerin içinde bulunduğu iki konteyner Şemdinli'ye, üç konteyner Yüksekova'ya, üç konteyner de il merkezine yerleştirilecek. Maalesef ilimiz 1. derece deprem bölgesinde bulunuyor. Tüm vatandaşlarımızın yaşadıkları evlerin depreme dirençli olup olmadığı konusunu acilen gözden geçirmesi gerekiyor. Bu anlamda gerekli testler yapılması için de bizler hem kamu hem belediye imkanlarından elimizden gelen desteği sunacak plan hazırlıyoruz. Bizlere düşen şey eninde sonunda olacak depremlere şimdiden hazırlıklı olmak. Bunun en başlangıç noktası da yapı stoğunun yenilenmesi ve güçlü hale getirilmesi."
AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt da ülkede zaman zaman çeşitli afetlerle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.
İl Risk Azaltma Plan Toplantısı'nda ildeki afet risklerini ele aldıklarını anlatan Bozkurt, "56 ekibimiz ve 1800 arama kurtarma personelimiz, İl AFAD Müdürlüğü vesilesiyle gerekli eğitimlerini aldı. Aynı zamanda bir eğitim merkezimiz var. Orada bu eğitimler sürekli hale gelecek. Bu personelimiz, jandarmamızdan, emniyetimizden, Mehmetçiğimizden, Milli Eğitim Müdürlüğümüzden, sivil toplum kuruluşlarımızdan oluşmakta. Her an için afete hazır durumda. Birçok malzeme var. Arama kurtarma eğitimine gönüllü katılan tüm personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Eğitim alan personele sertifikalarının verildiği törende AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak malzemeleri tanıttı.
Törene, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, AFAD gönüllüleri ve bazı kurumların personeli katıldı.
