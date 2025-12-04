Habertürk
        Adanalı madenci, 51 yıldır mesleğini sürdürüyor

        Adanalı madenci, 51 yıldır mesleğini sürdürüyor

        Türkiye'nin farklı illerindeki madenlerde çalışarak emekli olan 6 çocuk babası Osman Çente, 6 yıl önce yerleştiği Hakkari'de de mesleğini sürdürüyor.

        04.12.2025 - 17:47
        Adanalı madenci, 51 yıldır mesleğini sürdürüyor
        Türkiye'nin farklı illerindeki madenlerde çalışarak emekli olan 6 çocuk babası Osman Çente, 6 yıl önce yerleştiği Hakkari'de de mesleğini sürdürüyor.

        Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Köprücük köyünde dünyaya gelen 61 yaşındaki Osman Çente, 10 yaşında ayrıştırma işlerinden başlayarak birçok ildeki madenlerin farklı birimlerinde çalıştı.

        Emekli olduktan sonra da madenciliğe devam eden Çente, 2016'da Hakkari'ye yerleşerek mesleğini burada sürdürdü.

        Kavaklı köyü Cevizdibi mevkisindeki madende görev yapan Çente, 51 yıldır zorlu koşullarda çalışarak ailesini geçindiriyor.

        Çente, AA muhabirine, emekli olduktan sonra da mesleği bırakmadığını söyledi.

        Çinko, krom, altın, demir, bakır gibi her maden sahasında çalıştığını anlatan Çente, şöyle konuştu:

        "Hakkari'de 2016'dan bu yana madenlerde çalışıyorum. Mesaim sabah 08.00'de başlayıp akşam 16.00'ya kadar devam ediyor. Bu şirkette yönetici olduğum için bazen gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyorum. Madencilik mecburiyetin dışından benim için zevkli bir iş. 2016 yılında geldiğim Hakkari'de birçok firmada çalıştım. Hakkari'ye alıştım. Ortam güzel, işçi arkadaşlarımızla aramız iyi. Mesleğimiz çok zor. Yer altında 8 saat çalışıyoruz. Her türlü tehlikesi var. Maden ocağına girmeden tahkimat yapıp, iş güvenliği önlemlerini alıyoruz. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bütün madenci arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Kazasız belasız günler diliyorum."

