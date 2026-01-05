Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kar kalınlığının bazı kesimlerde 1 metreyi bulduğu ilçede, araçlar ve tek katlı evlerin çatıları karla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Yüksekova Belediyesi ve Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını temizlemeye çalıştı.

        Ekipler, iş makineleriyle kamyonlara yükledikleri karları ilçe dışına taşıdı, vatandaşlar da çökme riskine karşı ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

        Tır sürücüsü Barış Ekinci, AA muhabirine, karla kaplanan aracını, 3 saatlik çalışmanın ardından çevresini temizleyerek çalıştırabildiğini söyledi.

        Ekinci, "Memleketimizde 3-4 gündür yoğun kar yağışı oldu ve zor günler geçirdik. Ekipler çalışıyor. Soğuktan dolayı araçlarımız çalışmadı. Şu an zar zor aracımı çalıştırdım fakat bütün yollar kapalı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Vali Çelik, kan verdi ve kan bağışı için çağrı yaptı
        Vali Çelik, kan verdi ve kan bağışı için çağrı yaptı
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 157 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 157 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Geçitli köyüne inen kurt sürüsü görüntülendi
        Geçitli köyüne inen kurt sürüsü görüntülendi
        Hakkari'de, aç kalan yaban keçileri yol kenarına indi
        Hakkari'de, aç kalan yaban keçileri yol kenarına indi
        Yüksekovalı kayakçılar, eksi 21 derecede Türkiye elemelerine hazırlanıyor
        Yüksekovalı kayakçılar, eksi 21 derecede Türkiye elemelerine hazırlanıyor
        Hakkari'de 7 köy ve 18 mezra yolu için seferberlik
        Hakkari'de 7 köy ve 18 mezra yolu için seferberlik