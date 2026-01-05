Şemdinli Kaymakamı Akpınar, sağlık personeliyle bir araya geldi

Sağlık çalışanlarının yaptığı görevin önemine dikkati çeken Akpınar, kamu hizmetlerinin her koşulda kesintisiz şekilde sürdürülmesinin devletin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

İlçedeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret eden Akpınar, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

