        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl akbaba koruma altına alındı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekibince, yaralı halde bulunan kızıl akbaba koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:45 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:45
        Hakkari'de jandarmanın bulduğu yaralı kızıl akbaba koruma altına alındı
        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekibince, yaralı halde bulunan kızıl akbaba koruma altına alındı.

        Jandarma trafik ekibi, Köprülü köyü Güzeldere mezrasında yaptıkları denetim sırasında kara yolunda yaralı akbabayı fark etti.

        Koruma altına alan akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edecek.

