        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkarili lise öğrencileri "Biz de yapabiliriz" diyerek robot takımı kurdu

        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, robotik kodlama alanında yürüttükleri çalışmalarla İstanbul'daki robot yarışmasına hazırlanıyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:40 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:40
        Hakkarili lise öğrencileri "Biz de yapabiliriz" diyerek robot takımı kurdu
        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, robotik kodlama alanında yürüttükleri çalışmalarla İstanbul'daki robot yarışmasına hazırlanıyor.

        Ülke genelinde robotik kodlama konusunda çalışmalar yapan Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Caracal Robotics Takımı'nın ilçede yürüttüğü atölye ve eğitim faaliyetleri öğrencilerin bu alana olan ilgisini artırdı.

        Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Canan da öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla robot takımı kurdu.

        Takıma mentörlük yapan Canan ile farklı robotlar tasarlayan öğrenciler, 31 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek "İlk Robot Yarışması"na katılmaya karar verdi.

        Takıma verilen "KitBot"u (öğrencilerin sıfırdan geliştirerek yarışma robotuna dönüştürdüğü temel sistem) sahada hareket eden, görevleri otonom ve uzaktan kontrolle yerine getirebilen, puan kazandıran bir yarışma robotuna dönüştürmeye çalışan öğrenciler, tasarladıkları robotla İstanbul'dan dereceyle dönmeyi hedefliyor.

        - "Verilen destekler bizim için çok kıymetli"

        Okul müdürü Kenan Canan, AA muhabirine, öğrencilerle robotik alanda çalışma yürüttüklerini söyledi.

        İstanbul'dan gelen Caracal Robotics takımının ilçede ve okullarında eğitim verdiğini ve faaliyetler gerçekleştirdiğini anlatan Canan, şunları kaydetti:

        "Bu çalışmalar öğrencilerimize ilham verdi. 'Biz de bu işi yapabiliriz' düşüncesiyle harekete geçtiler. İlk olarak bir takım ismi belirlemek istediler. Cilo Dağları'nda yaşayan yaban keçilerinden esinlenerek takımlarına 'Bezoar Robotics' adını verdiler. Ekibimiz 11 öğrenciden oluşuyor, takımın antrenörlüğünü ben üstleniyorum. Ayrıca Caracal Robotics ekibinden mentörlük desteği de alıyoruz.”

        Öğrencilerin şu anda "KitBot" robotu üzerinde çalıştığını anlatan Canan, "Robotumuz yapım aşamasında. Bir hafta içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından deneme sürüşlerine başlayacağız. Bu sürecin sonunda 31 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek yarışmaya katılmayı hedefliyoruz. Kullanılan tüm robotik malzemelerimiz Fikret Yüksel Vakfı tarafından karşılanıyor. Öğrencilerimiz bu malzemelerle robotlarını tasarlıyor. Verilen destekler bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

        - "Amacımız Hakkari genelinde bu teknolojiyi tanıtmak"

        Öğrencilerden Muhammed Aslan ise ekibin mekanik bölümünde görev aldığını dile getirerek, "Robotta elektriğin iletimi ve motorlara eşit şekilde dağıtılmasıyla ilgileniyoruz. Amacımız sadece yarışmaya katılmak değil, Hakkari genelinde ve ilçelerdeki öğrencilere bu teknolojiyi tanıtmak ve destek olmak. Yarışmada bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Muhammed Yusuf Er de robotun sürüş ve kontrol sistemlerinden sorumlu olduğunu ifade ederek, "Şu anda robotun yapım aşamasındayız. Adım adım ilerliyoruz ve kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

