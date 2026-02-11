Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de dağ kayağı eğitim alan sporcular Rize'deki yarışmaya katılacak

        Hakkari'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eğitmeleri tarafından dağ kayağı eğitimi verilen sporcular, Rize'deki Türkiye şampiyonasına katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:40 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:40
        Hakkari'de dağ kayağı eğitim alan sporcular Rize'deki yarışmaya katılacak
        Hakkari'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eğitmeleri tarafından dağ kayağı eğitimi verilen sporcular, Rize'deki Türkiye şampiyonasına katılacak.

        TDF tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle kentte ilk kez dağ kayağı braşında 4 günlük eğitim programı düzenlendi.

        Programa katılan sporculara kapalı spor salonu ve Merzan Futbol Sahası'nda eğitmenler tarafından ekipman kullanımı, çığ farkındalığı, rota planlaması ve temel dağ kayağı teknikleri konularında eğitim verildi.

        Daha sonra Mergabütan Kayak Merkezi'ne götürülen sporcular, öğrendikleri bilgileri pekiştirdi.

        Sınava da tabi tutulan sporcular, Rize'de 13-15 Şubat'ta düzenlenecek Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

