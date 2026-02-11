Hakkari'de dağ kayağı eğitim alan sporcular Rize'deki yarışmaya katılacak
Hakkari'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eğitmeleri tarafından dağ kayağı eğitimi verilen sporcular, Rize'deki Türkiye şampiyonasına katılacak.
TDF tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle kentte ilk kez dağ kayağı braşında 4 günlük eğitim programı düzenlendi.
Programa katılan sporculara kapalı spor salonu ve Merzan Futbol Sahası'nda eğitmenler tarafından ekipman kullanımı, çığ farkındalığı, rota planlaması ve temel dağ kayağı teknikleri konularında eğitim verildi.
Daha sonra Mergabütan Kayak Merkezi'ne götürülen sporcular, öğrendikleri bilgileri pekiştirdi.
Sınava da tabi tutulan sporcular, Rize'de 13-15 Şubat'ta düzenlenecek Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na katılacak.
