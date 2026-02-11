Şemdinli'de Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasının finali yapıldı.





İlçe merkezindeki camide düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yarışmanın manevi bir atmosferde yapıldığını söyledi.





Yılmaz, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, ezanı ve hutbeyi büyük bir edep, hassasiyet ve gönül diliyle okudular. Cenab-ı Hak, Kur'an'a hizmet eden bu güzel evlatlarımızın sayısını artırsın, onları bu toprakların Mevlana'sı, Yunus Emre'si, Hacı Bektaş-ı Veli'si ve Veysel Karani'si gibi gönül insanları eylesin. Kaybedeni olmayan bu anlamlı yarışmada emek veren tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren kıymetli ailelerini ve fedakar öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum." dedi.





Programa, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin ve İlçe Müftüsü Adem Karaca katıldı.

