Hakkari'deki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin önemli noktalarından Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.





Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezinde son yağışların ardından kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.



Kayak sezonunun uzun sürmesi ve kristal kar yapısıyla öne çıkan merkez, kentin yanı sıra çevre illerden kayak tutkunlarını da ağırlamaya başladı.



Hafta sonu tatilini fırsat bilerek merkeze gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak, çocuklarıyla gelen aileler de kızaklarla kayarak eğlenceli zaman geçirdi.



Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tesiste hazır bekledi.

