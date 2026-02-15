Hakkari Zapspor, konuk ettiği Murat 2020 Gençspor'u yendi

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Murat 2020 Gençspor'u 2-0 yendi. Hakkari Zapspor, ligin 16. haftasında Murat 2020 Gençspor'u ağırladı. Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Hakkari Zapspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçı, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata ve çok sayıda taraftar izledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.