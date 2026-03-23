Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Ünye Kadın Spor Kulübü, Hakkarigücü'nü deplasmanda 2-0 mağlup etti. Hakkari'deki Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fredrica Torkudzor'un 41. dakikada attığı golle Ünye Kadın Spor Kulübünün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip, Sara Begallo'nun 90. dakikadaki golüyle müsabakayı 2-0 kazandı. Bu sonuçla Ünye Kadın Spor Kulübü puanını 32'ye yükseltti, Hakkarigücü 31 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.