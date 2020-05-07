Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali ertelendi

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenmesi planlanan 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali, korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, bu yıl 2831 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivalini pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, “Bütün spor ve doğa dostlarının dört gözle bu organizasyonu beklediğini, bize atılan mail ve mesajlardan biliyoruz. Oluşturduğumuz ekiple birlikte festivalimizin yeni tarihini en kısa sürede başta spor severler olmak üzere vatandaşlarımıza ve katılımcılarımıza duyuracağız inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.