Başkan Saklı’dan yaralı güvenlik korucusuna ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Saklı’dan yaralı güvenlik korucusuna ziyaret

İHA

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, PKK'nın saldırı sunucusu yaralanan güvenli korucusunu ziyaret etti.

Başkan Saklı’dan yaralı güvenlik korucusuna ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, PKK’nın saldırı sunucusu yaralanan güvenli korucusunu ziyaret etti.
Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyü yakınlarında teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan güvenlik korucusu Necmettin Kaplan’ın Şemdinli Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindeki mahalle muhtarları da güvenlik korucusunu ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari’de şehitler için mevlit programı düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari’de şehitler için mevlit programı düzenlendi
Hakkari’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Hakkari’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Hakkari’de sokak köpekleri sağlık taramasından geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de sokak köpekleri sağlık taramasından ...
Hakkari Belediyesinden gıda denetimi
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden gıda denetimi
PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla ...
Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi
YEREL HABERLER Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi
Hakkari’de korona virüs cezası
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüs cezası
Tekerlekli kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na karayolunda hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tekerlekli kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na ...
Hakkari esnafından korona virüs temizliği
YEREL HABERLER Hakkari esnafından korona virüs temizliği
(Özel) Yöresel elbiseli minik ellerden toprağa can suyu Çukurcalı çocukların tarla hobisi
YEREL HABERLER (Özel) Yöresel elbiseli minik ellerden toprağa can ...
Vali Akbıyık, oto alım satımı yapan iş yerinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, oto alım satımı yapan iş yerinin ...
Hakkari Belediyesi gece mesaisinde
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesi gece mesaisinde
Hakkari’de iş yeri yangını
YEREL HABERLER Hakkari’de iş yeri yangını
Leylekler Yüksekova'yı sevdi
YEREL HABERLER Leylekler Yüksekova'yı sevdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X