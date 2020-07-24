Başkan Saklı’dan yaralı güvenlik korucusuna ziyaret

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Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, PKK’nın saldırı sunucusu yaralanan güvenli korucusunu ziyaret etti.

Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyü yakınlarında teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan güvenlik korucusu Necmettin Kaplan’ın Şemdinli Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindeki mahalle muhtarları da güvenlik korucusunu ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiler.

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